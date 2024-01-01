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On Today

Disclosure Day
Briery Gap, 8pm

Trad Session
Coughlan's, 8:30pm

Jazz Improv! (All Players Welcome)
Crane Lane Theatre, 9pm

DJ Val (Crystal Bar)
Crane Lane Theatre, 11pm

United We Stand Live: Andy Cole & Andy Mitten
Cyprus Avenue, 7pm

Darragh Lee
Dwyers Of Cork, 9:30pm

Reusab-alt Pop Up Shop
Fred Zeppelins, 4pm

Karaoke with Fitzies Magical Flute
Old Oak, 10pm

Playspaces
St. Peters Cork, 10am

Crafting Legacy Members Showcase Exhibition
St. Peters Cork, 10am

Forum Latest

The Official Liverpool Thread - Part 2
6 min - 5,217,883 views

The Missing in Action Thread.
9 min - 48,987 views

Wuhan Wheeze
16 min - 4,293,958 views

Junior A Hurling 2025
23 min - 191,533 views

Cork Footballers
28 min - 20,015,773 views

The Next Uachtarán na hÉireann
32 min - 346,309 views

2026 Premier Junior Football Championship
33 min - 10,539 views

2025 Senior A Football Championship
34 min - 108,958 views

2026 intermediate A football championship
36 min - 7,907 views

The lunatic left ?‍?
39 min - 26,490 views

City centre traffic changes,
39 min - 13,940 views

Joining a gym
52 min - 14,167 views

Ken O'Flynn political dynamo
56 min - 11,427 views

Immigration Thread
1 hr - 1,225,494 views

Welcome Palestine
1 hr - 603,625 views

2025 Premier Senior Football Championship
1 hr - 436,339 views

LISK-long island serial killer arrested
1 hr - 14,330 views

Partial solar eclipse
2 hrs - 8,135 views

Glen Hansard Killed
2 hrs - 90,434 views

The Ra are back ??
2 hrs - 1,900 views

 
 
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